SON DAKİKA: İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji tarih vererek uyardı! İşte il il 22 Mart hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtı aranırken Meteorolojiden açıklaması geldi. Meteoroloji son günlerde soğuk hava dalgasının içerisine giren İstanbul'a kar yağışının başlayacağı tarihi verdi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il 22 Mart hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğulu; Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney, güneydoğulu; Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa); Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın güneybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney ve Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli (25-50 kg/m²), Çanakkale'nin güney (Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Ayvacık) ve Balıkesir'in batı kıyı (Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit, Gömeç ) ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUZEY, İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE FIRTINA

Rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa), Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ile İç Anadolu'nun güneyinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin güney ve doğusunun yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyinde güney ve güneybatıdan fırtına (40-80 km/sa), güneydoğusunda kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı



İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesi, iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edremit körfezi çevrelerinde beklenen yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden fırtına (60-80 km/sa), kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zamanla iç kesimlerde güney, güneybatılı yönlerden fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, (Lodos) güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa), güneyinde kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatılı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer dolu ile beraber gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına (60-80 km/sa), yer yer kısa süreli tam fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

HAKKARİ °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı