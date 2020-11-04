SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği! Çıplak ayakla kaçtılar

Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir evde yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından yalın ayak kaçarak kurtuldu. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Beyoğlu Tarlabaşı bir evde yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından çıplak ayakla kaçarak kurtuldu. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.