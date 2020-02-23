Son dakika: İran'daki deprem Van'ı vurdu! Acı haber geldi 23.02.2020 10:45

İran'da meydana gelen 5,9'luk deprem, Türkiye'den de hissedildi. Deprem nedeniyle Van'da bulunan bazı kerpiç evler hasar görürken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 3'ü çocuk 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.

Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.



ACI HABER GELDİ

Türkiye'nin İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen depremin Van Kapıköy sınırında gerçekleştiği öğrenildi. Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Evlerde özellikle yıkıklar söz konusu. Van valimiz, kaymakamımız hem de AFAD ekiplerimiz yola çıktı. AFAD ekibimiz ulaştı, diğer köylere de ulaşacak. Enkaz altında vatadandaşlarımızın olduğu da belirtiliyor.

4 yetişkin 3 çocuk bu depremde ilk gelen bilgiler ışığında kaybettik.