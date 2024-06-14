SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 23:07 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 23:20

SON DAKİKA I 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı! İşte ilk görüntüler...

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde terk halindeki bir araç polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edilirken köprünün trafiğe kapatıldığı belirtildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre, saat 22.45 sıralarında şüpheli bir araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdu. Şüpheli araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti. Aracın üzerinde "SMA" yazarken, trafik çift yönlü olarak durduruldu. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerinde polis ekipleri sevk edilirken, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Trafik akışı bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru açılırken, köprünün hala tek yönlü olarak trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde neler oluyor?

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Üsküdar'da ahşap bina alev alev yandı! İşte o anlar...
14.06.2024Cuma
İZLE I İki otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasına yansıdı: 4 yaralı
14.06.2024Cuma
İZLE I İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oldu!
14.06.2024Cuma
İZLE I Şanlıurfa'da kuyumcuya silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
14.06.2024Cuma
İZLE I Jandarmadan dev operasyon! Tonlarca kaçak tütün ele geçirildi
14.06.2024Cuma
Bunlar da Var
İZLE I Survivor 2024 All Star şampiyonu Ogeday oldu! 02:08
Survivor 2024'ün kazananı belli oldu!
14.06.2024Cuma
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca hayatını kaybetti 05:01
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca hayatını kaybetti
14.06.2024Cuma
Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası! 01:24
Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası!
14.06.2024Cuma
Survivor yarışmacıları finale çakarlı araçla gitti! O görüntülere tepki yağdı 00:20
Survivor yarışmacıları finale çakarlı araçla gitti!
14.06.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA