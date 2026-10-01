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Çaykara-Uzungöl yolunda otomobil ile tur minibüsü böyle çarpıştı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2026 17:19

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Trabzon Çaykara-Uzungöl yolunda hatalı sollama sonrası otomobil ile tur minibüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza anı yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Çaykara-Uzungöl karayolu Atatürk Caddesi'nde otomobil ile tur minibüsü çarpıştı. Hatalı sollama sonrasında meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılar Of ve Araklı'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.