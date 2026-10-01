Çaykara-Uzungöl yolunda otomobil ile tur minibüsü böyle çarpıştı! Kaza anı güvenlik kamerasında
Trabzon Çaykara-Uzungöl yolunda hatalı sollama sonrası otomobil ile tur minibüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza anı yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Çaykara-Uzungöl karayolu Atatürk Caddesi'nde otomobil ile tur minibüsü çarpıştı. Hatalı sollama sonrasında meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılar Of ve Araklı'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam