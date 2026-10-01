CANLI YAYIN
Geri
Tarsus’ta 2 TIR ve minibüs çarpıştı! Kaza mahallinden acı görüntüler kamerada

Tarsus’ta 2 TIR ve minibüs çarpıştı! Kaza mahallinden acı görüntüler kamerada

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Mersin’in Tarsus ilçesinde Pozantı-Mersin Otoyolu’nun Damlama mevkisinde 2 TIR ile bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Mersin istikametinde yaşanan kazanın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte kaza mahallinden gelen acı verici ilk görüntüler.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

MİT'ten operasyon: Reyhanlı saldırısının faili Ömer el-Hatip yakalandı
MİT'ten operasyon: Reyhanlı saldırısının faili Ömer el-Hatip yakalandı
Mersin'de 3 belediye başkanı dahil 59 kişi gözaltına alındı: 330 milyon TL kamu zararı
Mersin'de 3 belediye başkanı dahil 59 kişi gözaltına alındı: 330 milyon TL kamu zararı
Bursa'da kamyonete çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
Bursa'da kamyonete çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde dava başlıyor: Kızı ağırlaştırılmış müebbetle mahkemede
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde dava başlıyor: Kızı ağırlaştırılmış müebbetle mahkemede

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle