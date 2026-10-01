Tarsus’ta 2 TIR ve minibüs çarpıştı! Kaza mahallinden acı görüntüler kamerada
Mersin’in Tarsus ilçesinde Pozantı-Mersin Otoyolu’nun Damlama mevkisinde 2 TIR ile bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Mersin istikametinde yaşanan kazanın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte kaza mahallinden gelen acı verici ilk görüntüler.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel