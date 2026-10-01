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Maslak’ta cip dehşeti! Karşı şeride geçip İETT otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2026 12:15 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 12:18

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İstanbul Sarıyer Maslak’ta karşı yöne geçen cip, İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak'ta, Levent yönünden Sarıyer istikametine ilerleyen cip henüz belirlenemeyen nedenle karşı yöne geçti. Cip, Beşiktaş yönünde seyreden İETT otobüsüyle çarpışırken, kazada cip sürücüsü ile otobüsteki iki yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 3 yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Çarpışma anı ise araç içi kamera tarafından kaydedildi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.