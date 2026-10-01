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Esenyurt'ta geri manevra faciası: 61 yaşındaki şoför iki TIR arasında can verdi!

Esenyurt'ta geri manevra faciası: 61 yaşındaki şoför iki TIR arasında can verdi!

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Esenyurt'ta meydana gelen TIR kazasında, geri manevra yapan TIR'ın çarptığı 61 yaşındaki Resul Polat iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Polat'ın, aracının aynasını düzeltmek için TIR'dan indiği sırada meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Esenyurt'ta, Akçaburgaz Mahallesi 1572 Sokak'ta bulunan bir zincir market deposunda saat 08.25 sıralarında TIR kazası meydana geldi. Perona geri manevra yapan 22 yaşındaki Harun K.'nin kullandığı TIR, aracının aynasını düzeltmek için kendi TIR'ından inen 61 yaşındaki Resul Polat'a çarptı. İki araç arasında sıkışan Polat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ancak olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, diğer TIR'ın sürücüsü Harun K. gözaltına alındı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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