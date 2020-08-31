Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine şok baskın: Bebek bezine bile uyuşturucu koydular

31.08.2020 11:27

Son dakika haberine göre, Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilerin bebek bezine bile uyuşturucu saklandığı ortaya çıktı. Bebek bezine konulmuş uyuşturucuların bulunma anlarına ait görüntüler ise şok etti.