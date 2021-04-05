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SON DAKİKA! FETÖ'den aranan emniyet müdürü Yalova'da yakalandı

SON DAKİKA! FETÖ'den aranan emniyet müdürü Yalova'da yakalandı
05.04.2021 14:01
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Yalova'da FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan eski 3. sınıf emniyet müdürü R.B. Yalova'da yakalandı.


Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B.'nin Yalova'da olduğunu belirledi.

Ekipler, 2 Nisan Cuma günü, Yalova'daki evinin etrafında dolaşırken, operasyonla yakaladı. R.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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