Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok.
SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok
- SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok
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