Haberler Video Yaşam Videoları SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok

SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok

SON DAKİKA: Elif'in sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı: Bilinci açık ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok
02.11.2020 15:21
Yaşam Videoları