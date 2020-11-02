SON DAKİKA: Elif'i kurtaran itfaiyeci gözyaşları içinde anlattı: Elif benim parmağımı tuttu...

Son dakika haberine göre, İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Elif'i enkazdan çıkaran itfaiyeci Muammer Çelik'in, Elif'i kurtarma anını gözyaşları içinde anlattı. Çelik, "Elif benim parmağımı bir tuttu sağlık kabinine gidene kadar bırakmadı." dedi.