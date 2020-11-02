Son dakika haberine göre, İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Elif'i enkazdan çıkaran itfaiyeci Muammer Çelik'in, Elif'i kurtarma anını gözyaşları içinde anlattı. Çelik, "Elif benim parmağımı bir tuttu sağlık kabinine gidene kadar bırakmadı." dedi.
SON DAKİKA: Elif'i kurtaran itfaiyeci gözyaşları içinde anlattı: Elif benim parmağımı tuttu...
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- SON DAKİKA: Elif'i kurtaran itfaiyeci gözyaşları içinde anlattı: Elif benim parmağımı tuttu...
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