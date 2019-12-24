Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası Resmi Gazete'de |Video 24.12.2019 09:40

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Mutabakat Muhtırası'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onayladı.

Muhtıra, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Türkiye Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına eğitim ve malzeme desteği verebilecek.

Talep edilmesi halinde ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulabilecek.

Kara, deniz ve hava araçları, silahları, eğitim üsleri tahsis edilebilecek.