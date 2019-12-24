Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Mutabakat Muhtırası'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onayladı.
Muhtıra, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre Türkiye Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına eğitim ve malzeme desteği verebilecek.
Talep edilmesi halinde ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulabilecek.
Kara, deniz ve hava araçları, silahları, eğitim üsleri tahsis edilebilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.