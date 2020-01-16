Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sigara uyarısı: Kendi kendinizin düşmanı olmayın 16.01.2020 12:28

Son dakika haberine göre Sigara kullanımı konusunda milyonları uyaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın" ifadelerini kullandı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara konusunda milyonları uyararak "Gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın" dedi.