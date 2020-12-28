Bir pazartesi klasiği! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! İşte son dakika İstanbul'da yol durumu

Son dakika haberi... Bir pazartesi klasiği! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Koronavirüs kısıtlamalarının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasından Anadolu Yakasına geçişte meydana gelen trafik kazası uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2020'nin son haftası ve haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.07 itibarıyla yoğunluk yüzde 49 oldu.









KAZA TRAFİĞİ TETİKLEDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasından Anadolu Yakasına geçişte meydana gelen trafik kazası uzun araç kuyruklarına neden oldu. Köprü girişindeki kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.





KARA YOLLARINDA DURUM

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.





Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.





Keşan-Gelibolu yolunun 36-39. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım her iki yönde servis yolundan sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.





Turhal-Tokat yolunun 23. kilometresinde (Şenyurt kasabası mevkisi) kavşak imalatı çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 10-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.