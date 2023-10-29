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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023, 19:36 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023, 19:45

Sivas’ta traktör 400 metrelik uçurumdan uçtu: 1 ölü

Sivas’ın Gürün ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden traktör yaklaşık 400 metre uçurumdan uçtu, sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Gürün ilçesi Gökpınar mevkiinde meydana geldi. Mevlüt Gündoğan idaresindeki 58 AAH 078 plakalıa traktör direksiyon hâkimiyetini kaybederek yaklaşık 400 metrelik uçurumdan uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Gündoğan olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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