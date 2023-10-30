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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 10:43 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 11:10

Fay hattında su ararken gaz buldular; 5 gündür basınç azalmadan gaz çıkışı devam ediyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı Altıntaş, kuyudan gaz poşete doldurarak test yaptı. Olay ilçeye bağlı Gaziköy Mahallesi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde meydana geldi. Gaziköy’de 5 gün önce meyve ağaçlarını sulamak için yapılan sondaj çalışmasında bir patlama meydana yaşandı. Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı. 5 günden bu yana da basınç düşmeden gaz çıkışı devam sürüyor. Ganos fay hattı üzerinde meydana gelen bu olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti. Çevrede boğazları kurutan, yoğun petrol ve gaz kokusu mevcut iken gaz çıkışının olduğu yere pet şişe atılınca dışarıya fırlatıyor. Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, köy sakinleri ile çıkan havanın ne olduğunu test etmek için çıkan basınçlı havayı çöp poşetine doldurdu. Çöp poşetinden bir delik açılması üzerine yakılan çakmakla çıkan gaz bir anda alev aldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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