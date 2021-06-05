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Sivas’ta pitbull vahşeti! Küçük çocuğa saldırdı

Sivas’ta pitbull vahşeti! Küçük çocuğa saldırdı
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Sivas'ta pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı. Talihsiz çocuk Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınırken köpeğin sahibi olan abisi hakkında işlem yapıldı.


'ta ağabeyinin beslediği pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı... Y.D'nin sahibi olduğu pitbull cinsi köpek, 80. Yıl Bulvarı'nda 5 yaşındaki kardeşi A.E.D'ye saldırdı.

Saldırıda hafif şekilde yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Köpek, ekipleri tarafından hayvan ambulansıyla barınağa götürüldü.

Öte yandan, Y.D. hakkında yasaklı cins köpek beslediği için işlem başlatıldı.

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