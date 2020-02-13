Sivas'ta otomobil bariyerlere saplandı:1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı |Video 13.02.2020 11:09

Sivas - Kayseri karayolu Koyuncu köyü mevkiinde meydana gelen kazada, M.Doğtaş idaresindeki otomobil yoğun kar yağışının ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerle saplandı. Kaza sonrası araçta bulunan aynı aileden S.Doğtaş, A.Doğtaş., Elifnaz Doğtaş ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 8 yaşındaki Elifnaz Doğtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.