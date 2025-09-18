Sivas’ta kuru madımak tezgâhlarda yerini aldı!

Sivas'a özgü madımak otu, nisan ve haziran ayları arasında kırsal alanlarda kendiliğinden yetişiyor. Kadınların tek tek sabırla topladığı madımak, yalnızca taze haliyle değil, kurutularak da tüketiliyor. Ancak kurutma işlemi sırasında ciddi fire veren bitkiden 10 kilogram yaş madımaktan yalnızca 1 kilogram kuru madımak elde edilebiliyor.

Fiyatı Katlanarak Artıyor

Sezonunda kilosu 100 liradan başlayan yaş madımağın, kurutulduktan sonra fiyatı sekiz katına çıkıyor. Şu an tezgâhlarda kuru madımağın kilosu 800 liradan satılıyor. Besin değerini koruyan kuru madımak, 100 gramlık porsiyonuyla bir öğünlük yemek yapılabilmesi sayesinde özellikle kış sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Gurbetçilerin Gözdesi

Sivaslı gurbetçiler, yaş madımağın mevsimini kaçırdıkları için kurutulmuş halini tercih ediyor. Vakumlanarak paketlenen madımak, yurt dışına da gönderiliyor. Böylece Sivas'a özgü bu geleneksel lezzet, memleket özlemi çekenlerin sofralarına kadar ulaşıyor.

Uzun Raf Ömrüyle Tercih Sebebi

Aktar Hayrettin Bozdağ, kuru madımağın uzun süre bozulmadan saklanabildiğini vurgulayarak, "Atalarımızın dediği gibi 'Kuruya kurt düşmez'. Derin dondurucuda iki yıl saklasanız bile çıkarıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Lezzet ve Şifa Kaynağı

Madımak yalnızca sulu yemek olarak değil, içine pastırma veya sucuk eklenerek de sofralara farklı tatlar kazandırıyor. Güneş altında yetiştiği için bol miktarda C ve D vitamini içeren madımak, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle de öne çıkıyor. Kış aylarında tüketilmesi, hastalıklara karşı koruma sağladığı için tavsiye ediliyor.

Kültürün Bir Parçası

Sivas'ta türkülere bile konu olan madımak, yalnızca bir yemek değil, kültürel bir değer olarak da kabul ediliyor. Kentte hemen her evde kış hazırlıkları arasında yer alan kuru madımak, nesilden nesile aktarılan bir gelenek olarak sofralarda yaşatılıyor.