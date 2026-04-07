Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2'nci kısımda yükselen bir fabrika inşaatı, bugün öğle saatlerinde acı bir olayla sarsıldı. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında, henüz 23 yaşında olan kalıp işçisi Bekir Can Kadaş hayatını kaybetti.

Beton Pompasının Kolu Çarptı, Kalıbın İçine Düştü

İnşaatta rutin kalıp dökümü işlemleri yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle beton pompasının kolu devrilerek Bekir Can Kadaş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden genç işçi, o sırada beton dökülen kalıbın içine düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak kalıptan çıkarılan Bekir Can Kadaş, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde doktorların yoğun çabasına ve yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadaş, hayata tutunamadı. Genç işçinin vefat haberi ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Soruşturma Başlatıldı

Bekir Can Kadaş'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri ve ilgili birimler, kazanın meydana geldiği fabrika inşaatında incelemelerde bulunurken, olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.