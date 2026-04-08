Çekmeköy’de aile katliamı: Annesini ve ağabeyini vurdu diğer ağabeyini yaraladı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve bir oğulun hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı ağabey ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekmeköy Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle cinayet silahıyla birlikte kıskıvrak yakalanan şüpheli S.H. gözaltına alınırken; olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.