Ceyhan-Kozan Yolunda Dehşet: Genç Sürücü Can Verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesi, bugün Mercimek Mahallesi mevkisinde meydana gelen feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Ceyhan-Kozan kara yolunda seyir halinde olan iki aracın çarpışması sonucu 27 yaşındaki bir genç hayata veda etti.

İtfaiye Ekipleri Zamanla Yarıştı

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Mermer (27) yönetimindeki 80 KF 537 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle M.A. idaresindeki 50 EL 400 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içerisinde sıkışan genç sürücü için bölgeye hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarılan Mermer'in, olay yerinde yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tır Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından tır sürücüsü M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden İbrahim Mermer'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Feci Kaza Güvenlik Kamerasında

Kazanın şiddetini ortaya koyan en önemli delil ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu. Kayıtlarda, otomobil ile tırın çarpışma anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye yer aldı. Emniyet güçleri, görüntüler üzerinden kazanın oluş nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.