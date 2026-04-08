Osmaniye'de dere taştı sele kapılan araçta 2 vatandaşımız hayatını kaybetti
Kadirli Belediye Başkanı Mert Olcar’ın "çok ciddi bir felaket" olarak nitelendirdiği taşkınlarda; Savrun, Bülbül ve Kurt derelerinin patlamasıyla çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için çevre illerden AFAD ve destek ekipleri bölgeye sevk edildi. Gece boyu süren arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılan talihsiz vatandaşların cansız bedenleri Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken; su tahliye çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede oluşan maddi hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.