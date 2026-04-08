Fatih'te alevlerden kaçış dehşeti: 3. kattan atlayan genç ağır yaralandı
Saat 10.45 sıralarında meydana gelen olayda, beton zemine çakılan gencin düştüğü anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; mahalle sakinlerinin "kendini yakmış, panikle atlamış" iddiaları kan dondurdu. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, ağır yaralanan Mesut K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.