Sivas'ın 2 ilçesi beyaza büründü

SİVAS'ın Ulaş ve Altınyayla ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Altınyayla ilçesinde arazide hayvanlarıyla kar yağışına yakalanan çoban o anları cep telefonuyla kaydetti. Kent genelinde gece geç saatlerden itibaren etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, bazı yerlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Ulaş Gölü çevresi karla kaplanırken, çevrede güzel görüntüler oluştu. Altınyayla ilçesinde hayvanlarını otlatan Mehmet Killik de kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Killik, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Mehmet Killik ve koyunlarının kar altındaki görüntüsü ilgi çekti.