Sivas Malatya yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı - VİDEO

Sivas-Malatya kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşım tamamen dururken, ekiplerin yolu açma çalışmaları sürdüğü sırada araçlar güvenlik gerekçesiyle Ulaş ilçesinde bekletilmeye başlandı.

