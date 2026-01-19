Sivas Malatya yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı - VİDEO

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıSivas Malatya yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı - VİDEOSivas Malatya yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı - VİDEOGiriş Tarihi: 19 Ocak 2026 17:13 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Sivas-Malatya kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşım tamamen dururken, ekiplerin yolu açma çalışmaları sürdüğü sırada araçlar güvenlik gerekçesiyle Ulaş ilçesinde bekletilmeye başlandı.Bunlar da Var 00:43Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu 18.01.2026Pazar 00:45İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 18.01.2026Pazar 00:53Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla Tabka YPG'den temizlendi! 18.01.2026Pazar 00:53Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama 17.01.2026CumartesiCANLI YAYIN