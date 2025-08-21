Şırnak’ta iki kardeşin tırları çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı!

AYNI YÖNDE İLERLEYEN TIRLAR ÇARPIŞTI

Kaza, Cizre Cumhuriyet Mahallesi Bozalan Polis Noktası girişinde meydana geldi. Şırnak istikametinden Cizre'ye gelmekte olan Mehmet Bilen (43) yönetimindeki tır, kardeşi Fidayl Bilen'in kullandığı 73 DT 944 plakalı tıra arkadan çarptı.

AĞIR YARALANAN AĞABEY KURTARILAMADI

Çarpışmanın şiddetiyle Mehmet Bilen ağır, kardeşi Fidayl Bilen ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bilen kardeşler, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan ağabey Mehmet Bilen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİN DURUMU İYİ

Fidayl Bilen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.