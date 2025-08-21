PODCAST CANLI YAYIN

Şırnak’ta iki kardeşin tırları çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki kardeşin kullandığı tırlar çarpıştı. Ağabey Mehmet Bilen hayatını kaybederken, kardeşi Fidayl Bilen yaralı kurtuldu.

AYNI YÖNDE İLERLEYEN TIRLAR ÇARPIŞTI
Kaza, Cizre Cumhuriyet Mahallesi Bozalan Polis Noktası girişinde meydana geldi. Şırnak istikametinden Cizre'ye gelmekte olan Mehmet Bilen (43) yönetimindeki tır, kardeşi Fidayl Bilen'in kullandığı 73 DT 944 plakalı tıra arkadan çarptı.

AĞIR YARALANAN AĞABEY KURTARILAMADI
Çarpışmanın şiddetiyle Mehmet Bilen ağır, kardeşi Fidayl Bilen ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bilen kardeşler, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan ağabey Mehmet Bilen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİN DURUMU İYİ
Fidayl Bilen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle