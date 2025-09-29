Şırnak'ın Uludere ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Bozan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uludere ilçesine bağlı İnceler köyü yakınlarında meydana geldi. Beytüşşebap ilçesinden Şırnak'a seyir halinde olan 02 ADH 599 plakalı otomobil, sürücüsü Mehmet Bozan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mehmet Bozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan yaralı E.G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.