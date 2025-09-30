PODCAST
İzmir'deki saldırıda yaralanan polis şehit oldu
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 17:45
İzmir'deki karakol saldırısında yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece şehit sayısı 3’e yükseldi.
