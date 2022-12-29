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Sinop’un Boyabat ilçesinde römork yüklü traktörün geri geldiği sırada çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde römork yüklü traktörün geri geldiği sırada çarptığı yaşlı kadın yaralandı
29.12.2022 17:39 - Son Güncelleme: 29.12.2022 17:39

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Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 11.00 sıralarında Boyabat Camikebir Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halis K. hakimiyetindeki 57 DF plakalı römork takılı traktör, geri istikamette seyrettiği sırada arkasından geçen 85 yaşındaki Ayşe K.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın, tedavisi için Boyabat 75. yıl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik

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