Şile'deki motosiklet kazası saniye saniye kamerada

Şile Bozhane Köyü'nde sürüş yaparken keskin virajda devrilen motosikletin sürücüsü ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu. O anlar diğer motosiklet sürücüsünün kamerasına saniye saniye yansırken kazada kimse yaralanmadı.

Şile'de kaza yapıp devrilen motosikletin sürücüsü düştükten sonra ayağa kalkarak sürüklenen motosikletin peşinden koştu.

O anlar diğer motosiklet sürücülerinin kask kamerasına yansıdı.

VİRAJDA KAYDI VE DÜŞTÜ

Kaza geçtiğimiz gün meydana geldi.

Motosikletli arkadaş gurubu Şile Bozhane Köyü'nde sürüş yaparken keskin virajda lastiği kayan motosikletin sürücüsü Gündüz Gezen devrilen motosikletten düştü.

MOTOSİKLETİN PEŞİNDEN KOŞTU

Düştükten sonra anında ayağa kalkan sürücü yerde sürüklenen motosikletin peşinden koştu.

Motosiklet sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza anı önde ve arkada bulunan diğer motosikletlilerin kamerasına yansıdı.