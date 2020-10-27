İETT otobüsündeki mastürbasyon skandalında flaş gelişme: Şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yapan şüpheli M.R.Ö. gözaltına alınmıştı. Emniyette sorgulanan M.R.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan M.R.Ö. isimli kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı.
Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. İğrenç görüntüler üzerine şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette sorgulanan M.R.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.