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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024, 17:27 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024, 17:27

Şile'de çocuğunu kurtarmak isteyen baba canından oluyordu

Olay, Şile Dikilitaş plajında saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yüzmek için plaja gelen bir ailenin erkek çocuğu denize girdiği sırada, denizde fazla açılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çocuğun babası oğlunu kurtarmak için denize girdi. Oğlunu kurtarmak isteyen baba bir anda akıntıya kapıldı. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından plajda görevli olan cankurtaranlara haber verildi. Cankuran ekipleri tarafından akıntıya kapılan baba kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kalbi duran şahsa ekipler tarafından dakikalarca kalp masajı yapıldı. Hayata döndürülen ve hastaneye kaldırılan şahsın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

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