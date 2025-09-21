PODCAST CANLI YAYIN

Şile Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı

Şile Otoyolu’nun Çekmeköy geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüj üzerinden karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Şile Otoyolu'nun Çekmeköy ilçesi geçişinde meydana geldi.

Sürücüsü H.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği idaresindeki 34 ZY 5225 plakalı otomobil refüj üzerinden karşı şeride geçerek A.Ş. idaresindeki 34 DRR 151 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 34 ZY 5225 plakalı aracın içerisinde sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan toplam 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı

