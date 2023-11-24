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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023, 12:01 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 12:44

Silahlı Pusu Kamerada: Tuncay Gengeç'in öldürülme anı videosu izle! İşte soğukkanlı katilin ölüm yağdırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Gözlükule Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırı sonucu Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç hayatını kaybetti. Tuncay'ı katleden soğukkanlı katilin cinayeti işlemeden pusuya yattığı anlar ve kanlı saldırıyı gerçekleştirdiği dehşet dolu anların güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İşte Tuncay Gengeç'in kurşun yağmuruyla öldürüldüğü dehşet anları...

Mersin'in Tarsus ilçesinde Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in (44) yaşamını yitirdiği silahlı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Kasım'da Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Site girişine pusu kuran şüpheli, amatör futbol liginde mücadele eden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç yönetimindeki 33 AIT 093 plakalı hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve ardından tabancayla ateş açtı. Araca kurşun yağdıran şüpheli, otomobille kaçtı. 2 çocuk babası Gengeç, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Gengeç, Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede aynı zamanda 'acının simgesi' olarak da davul zurna çalındı.

Cinayete ilişkin soruşturma sürerken, silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin önce uzun namlulu silahla, ardından da tabanca ile ateş ettiği daha sonra aracına bindiği görüldü.

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