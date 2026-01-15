PODCAST CANLI YAYIN
Serdar Öktem'e pusu ve infaz anı kamerada

Serdar Öktem'e pusu ve infaz anı kamerada

Şişli’deki kan donduran suikastın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Avukat Serdar Öktem’in ölümüyle sonuçlanan o 6 saniyelik infaz anı ve olay yerinde yaşanan panik haberimizdeki videoda.

