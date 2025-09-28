Şenkayalı arıcıdan ilginç farkındalık: “Arılarıma yazı yazmayı öğrettim”

Yaklaşık 20 yıldır arıcılık yaptığını belirten Eser, 1800 ile 2800 rakım arasında tamamen organik ve şekersiz bal ürettiğini ifade etti. "Ben bal satmıyorum, şeker hastalarına ilaç üretiyorum" diyen Eser, okulların açıldığı bir dönemde eğitime farkındalık yaratmak için bu sıra dışı çalışmayı yaptığını dile getirdi.

İlkbaharda arılarına "yazma eğitimi" verdiğini esprili bir dille anlatan Eser, "Kontroller sırasında petekler üzerinde yazılar gördüm. Arılarım sınıflarını geçti, şimdi rahatça tatile çıkabilirler" dedi.

Arıcılığı sadece bir meslek değil, yaşam biçimi olarak benimsediğini vurgulayan Eser, balının şeker hastaları ve kanser hastaları için özel kör kovan yöntemiyle üretildiğini, koyu kırmızı renkli ve tamamen şekersiz olduğunu belirtti. "Benim balım yalnızca gıda değil, şifa kaynağıdır" diyen Eser, peteklerdeki yazıların Erzurum'un kültürel değerlerini yansıttığını da sözlerine ekledi.