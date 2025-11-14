11 Kasım Salı günü Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş (39) şehit oldu. Merzifon'da görev yapan Karakuş'un şehadet haberi, Gümüşhane'de bulunan ailesine ulaştırıldı.

Sakarya Türk Bayraklarıyla Donatıldı

Şehidin baba ocağı Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak ve çevresi Türk bayraklarıyla süslendi. İki çocuk babası, 18 yıllık asker olan Karakuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı üzerinden Sakarya'ya getirildi.

Binlerce Kişi Törende Buluştu

Şehit Akın Karakuş için Serdivan Yazlık Akşemseddin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Sinem Karakuş, babası Mürsel Karakuş ve aile yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Serdivan Şehitliği'nde Defnedildi

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı, dualar eşliğinde Serdivan Şehitliği'nde toprağa verildi. Tören boyunca hüzün hakim oldu.