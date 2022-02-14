Satış elemanı adam istifa etti ve otostopla dünya turuna çıktı

İstanbul'da bir mağazada satış elemanı şefi olarak çalışan Berkan Bilgiç, işinden istifa ederek otostopla dünya turuna çıktı. Bilgiç'in gezisindeki Diyarbakır'dan sonra ki durağı ise Iğdır oldu. İstanbul'da çalıştığı mağazadan 5 yıl önce dünyayı dolaşmak için istifa eden Berkan Bilgiç gezi turuna devam ediyor. İstanbul’dan otostopla Ankara’ya oradan da tren ile Diyarbakır’a gelen Berkan Bilgiç, otostopla Iğdır’a geldi. Dünya turuna 5 yıl önce çıktığını belirten Berkan Bilgiç, birçok ülkeyi otostop ile gezdiği söyledi. Bilgiç, “Yaklaşık 5 yıldır dünyayı geziyorum. 40’dan fazla ülkede bulundum. Şu an ise Iğdır’dayım. Iğdır benim görmediğim şehirlerden biriydi. İstanbul’dan otostop ile başlayan yolculuğum Ankara’dan tren ile Diyarbakır’a doğru devam etti. Diyarbakır’dan otostop ile Iğdır’a geldim. Buradan ise Nahçıvan ve can Azerbaycan’a gitmeyi planlıyorum” dedi.