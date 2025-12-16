Sarıyer’de otomobil takla attı: Sürücüyü vatandaşlar kurtardı
Sarıyer’de yolda ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet T. (19) idaresindeki otomobil takla attı. Ters dönen araçta mahsur kalan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Sürücünün çevredekiler tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Olay, saat 02.30 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi Kumköy Caddesi'nde meydana geldi. 27 ST 710 plakalı otomobiliyle ilerleyen Ahmet T., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak ağaçlık alana savruldu.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Araçta mahsur kalan sürücü için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı.
SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde sürücünün yara almadığı ve alkollü olmadığı belirlendi. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.