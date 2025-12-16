Sevgilisinin eski sevgilisini öldürdü balkondan kaçarken yakalandı: İşte o anlar!
Adana’da sokak ortasında tartıştığı Murat İnanmaz’ı (19) 10 bıçak darbesiyle öldüren Abdülkadir Bülbül (19), 5’inci kattaki dairenin balkonundan alt kata atlayarak kaçmak isterken yakalandı. Bülbül’ün, sevgilisi Yasemin S.’yi (19) rahatsız ettiği iddiası üzerine İnanmaz’ı konuşmak için çağırdığı konumda öldürdüğü ortaya çıktı. İfadesinde, “Niyetim öldürmek değil, konuşmaktı. Bir anlık sinirle saldırdım” diyen Bülbül tutuklandı.
ESKİ SEVGİLİ BULUŞMAYA ÇAĞRILDI
Olay, 12 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat İnanmaz, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Yasemin S.'yi cep telefonuyla sürekli arayarak rahatsız etti. Durumu öğrenen Yasemin S.'nin yeni sevgilisi Abdülkadir Bülbül, İnanmaz ile görüşmek istedi. Bunun üzerine Yasemin S., eski sevgilisini konum atarak buluşmaya çağırdı.
TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ
Belirtilen noktaya gelen Murat İnanmaz, Yasemin S. ve Abdülkadir Bülbül ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Abdülkadir Bülbül, Murat İnanmaz'ı 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
SAKLANDIKLARI DAİREYE OPERASYON
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmada Abdülkadir Bülbül, Yasemin S. ve arkadaşları Sezercan Ç.'nin Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir apartman dairesinde saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda, Bülbül'ün 5'inci kattaki dairenin balkonundan alt kata geçerek kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheliler kısa sürede yakalandı.
"NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ" SAVUNMASI
Emniyette ifadesi alınan Abdülkadir Bülbül, "Niyetim öldürmek değil, konuşmaktı. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi. Yasemin S. ise eski sevgilisinin kendisini sürekli rahatsız ettiğini, bu nedenle görüşme ayarladığını savundu.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir Bülbül, Yasemin S. ve Sezercan Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.