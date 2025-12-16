81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına operasyon

Kendisini döven komşusunu vurdu: “Gururuma yediremedim” dedi

A.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Beni dövdüğü için gururuma yediremedim, sinirlendim vurdum" dediği öne sürüldü.

Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli A.Y., polis ekiplerince olay yerine yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıda B.Ü. karın ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisi sürüyor.

Olay, 12 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Y. (55), sokakta karşılaştığı komşusu B.Ü.'ye (53) belinden çıkardığı tabancayla defalarca ateş etti.