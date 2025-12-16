Kendisini döven komşusunu vurdu: “Gururuma yediremedim” dedi
Adana’da kendisini dövdüğü iddiasıyla komşusunu vuran şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheli ifadesinde, "Gururuma yediremedim, sinirlendim vurdum" dediği öne sürüldü.
SİLAHLI SALDIRI SOKAKTA YAŞANDI
Olay, 12 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Y. (55), sokakta karşılaştığı komşusu B.Ü.'ye (53) belinden çıkardığı tabancayla defalarca ateş etti.
KOMŞUSUNU YARALADI
Saldırıda B.Ü. karın ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisi sürüyor.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli A.Y., polis ekiplerince olay yerine yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
A.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Beni dövdüğü için gururuma yediremedim, sinirlendim vurdum" dediği öne sürüldü.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.