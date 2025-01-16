SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev yandı
Haberler Yaşam Videoları

Sarıyer’de İETT otobüsü alev alev yandı

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 22:29 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 22:29

İstanbul Sarıyer'de seyir halinde olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Kemerburgaz yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A kontrolündeki 34 TP 6193 plakalı İETT otobüs seyir halindeyken motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden sürücü, aracı sağa çekerek otobüs içinde bulunan yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı.
Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yaralının olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.


Otobüsün alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Filistin Başbakanı Mustafa'dan 8 ay geciken ateşkes açıklaması
16.01.2025Perşembe
Malatya'da korkunç olay! Misafirliğe geldiği evde yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdü
16.01.2025Perşembe
Bursa’da ayı barınaktan kaçtı | VİDEO
16.01.2025Perşembe
Batman’da tırda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
16.01.2025Perşembe
Büyükçekmece’de kontrolden çıkan kamyon bir kişiyi böyle altına aldı
16.01.2025Perşembe
Bunlar da Var
Lisede dehşet kamerada! Kadın müdürü boğazından bıçakladı! 00:37
Lisede dehşet kamerada! Boğazından bıçakladı!
15.01.2025Çarşamba
Maslak’ta rezidans inşaatında kavga! Bıçaklanan işçinin ölüm anı kamerada! 02:39
Maslak'ta rezidans inşaatında kavga! Bıçaklanan işçinin ölüm anı kamerada!
16.01.2025Perşembe
Zahide Yetiş’te skandal anlar! RTÜK’ten İnceleme: Eşinin ilişki videosu diyerek... 02:24
Türkiye bu olayı konuşuyor! Canlı yayında cinsel ilişki şoku!
16.01.2025Perşembe
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ankara’da 07:46
Moğolistan Cumhurbaşkanı Külliye'de!
16.01.2025Perşembe
CANLI YAYIN