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Sarıyer’de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti

Sarıyer’de 880 bin liralık araçla trafik kazası: Direği devirip yolun karşısına geçti
02.01.2022 10:22

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 880 bin lira değerindeki lüks otomobil, refüjdeki direği çarparak devirdi. Karşı istikamete geçen araç güçlükle dururken, araçtaki iki kadın yara almadan kurtuldu. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Maslak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 880 bin lira değerindeki Mercedes marka otomobille seyir halinde olan kadın, bir süre sonra yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjdeki direği çarparak devirdikten sonra karşı istikamete geçerek durabildi. Kazada araçtaki iki kadın yara almadan kurtulurken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

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