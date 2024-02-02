SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024, 08:47 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 08:55

Sarıyer'de 3 katlı binanın çatısı alev aldı

Yangın, saat 04.30 sıralarında Poligon Mahallesi Sahra Çıkmazı Sokak’ta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer binanın çatısına sıçradı. Olayı gören mahalle ve bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerle yangını kontrol altına alınmaya çalışıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bina sakinleri sokakta çalışmaların bitmesini beklerken olayda can kaybı meydana gelmedi. 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürme çalışmalarına geçildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 💥 Kazadan ilk görüntüler! 🚑 Video
02.02.2024Cuma
▶️ İzmir Gaziemir taksici videosu infial yarattı! Görüntüdeki taksici öldü mü? Acı haber geldi! Taksici Oğuz Erge yaşamını yitirdi!
02.02.2024Cuma
▶️ Kocaeli'de fabrikada rehine krizi! Saldırganın paylaşımları ortaya çıktı
01.02.2024Perşembe
▶️ YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS 2024 sınav ücretleri ne kadar? İşte detaylar...
01.02.2024Perşembe
▶️ Silahla yaralama olayından adliyeye sevk edilen zanlı: "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım"
01.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
🚨 Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü? 🕵 02:59
▶️ Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü? 🕵
01.02.2024Perşembe
Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katili yakalandı! Videolu 00:16
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı!
01.02.2024Perşembe
Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? 03:28
Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı!
01.02.2024Perşembe
▶️ 1 Şubat piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne? 00:47
▶️ Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?
01.02.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA