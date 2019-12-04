Sarallar operasyonunda çarpıcı detaylar! Silahlı saldırıları kamerada 04.12.2019 14:52

Adı 'yaralama', 'tehdit' ve 'haraç alma' gibi yasa dışı silahlı suç organizasyonlarının çoğunda sıkça duyulan Sarallar grubunun karıştığı faili meçhul olaylar polisin operasyonuyla aydınlığa kavuşturuldu. Bahçelievler'de bir iş adamına ait tekstil fabrikasının kurşunlanması ve döviz işiyle uğraşan bir iş adamının 3 yıl içinde iflasına yol açan bir dizi faili meçhul olay aydınlatılırken, 7 gün önce yapılan son operasyonla yakalanan aralarında suç örgütü lideri Burhanettin Saral ve şehirler arası yolcu taşıyan bir seyahat firmasının sahibinin de olduğu 23 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Adı 'yaralama', 'tehdit' ve 'haraç alma' gibi yasadışı silahlı suç organizasyonlarının çoğunda sıkça duyulan Sarallar grubunun karıştığı faili meçhul olaylar polisin operasyonuyla aydınlığa kavuşturuldu. Bahçelievler'de bir iş adamına ait tekstil fabrikasının kurşunlanması ve döviz işiyle uğraşan bir iş adamının 3 yıl içinde iflasına yol açan bir dizi faili meçhul olay aydınlatılırken, 7 gün önce yapılan son operasyonla yakalanan aralarında suç örgütü lideri Burhanettin Saral ve şehirlerarası yolcu taşıyan bir seyahat firmasının sahibinin de olduğu 24 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım Çarşamba günü İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlenmiş, dağınık adreslere yapılan baskınlarda silahlı suç örgütünün lideri Burhanettin Saral ve beraberindeki 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan suç örgütü lideri Burhanettin Saral ve şehirlerarası yolcu taşıyan bir seyahat firmasının sahibinin de aralarında olduğu 24 şüpheli, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların gözaltına alınma gerekçeleri arasında 'yaralama', 'tehdit' ve 'haraç alma' gibi suçlamaların bulunduğu çete üyelerinin doğrudan ya da dolaylı yoldan karıştığı 3 olay, polisiye soruşturmada aydınlığa kavuştu.



İş adamını milyonlarca dolar zarara uğratıp iflasına yol açmışlar

Haklarında "tehdit', 'adam yaralama' ve 'haraç istemek' amacıyla teşekkül oluşturmak" gibi suçlardan açılan soruşturmada örgüt lideri Burhanettin Saral'ın başını çektiği organize suç örgütü üyelerinin, kendilerini 'iş adamı' olarak tanıtıp L.B. adlı bir iş adamı ile sahibi olduğu döviz bürosuna 'yasal şirket ortağı' oldukları, B.'yi 'iş yapma' vaadiyle 3 yıl içinde 3 milyon dolar harcama göstererek dolandırdıkları da iddia edildi. L.B.'nin polise verdiği ifadeye göre aynı iş adamını piyasaya 7 milyon dolara yakın bir miktarda borçlandırdıkları da kaydedilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin, döviz işi yapan B.'nin 3 yıl içinde iflas etmesine neden oldukları kaydedildi. İflas eden L.B.'nin piyasadaki alacaklıları arasında yer alan V.D. adlı bir başka kişinin de Sarallar adlı çeteyle bağlantılı kişilere başvurarak iflas eden iş adamındaki alacağı olduğunu iddia ettiği 2 milyon dolar paranın tahsilatı için belli bir yüzde karşılığında anlaştığı, çete üyelerinin da 'tehdit' ve 'şantajla' söz konusu iş adamına baskı kurdukları ileri sürüldü.



İş adamından istenilen haracı alamayınca iş yerini kurşunlamışlar

Yürütülen soruşturmayı derinleştiren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Polisi, aynı suç örgütü tarafından Bahçelievler'de gerçekleştirilen bir başka saldırıyı daha gün yüzüne çıkardı. İddiaya göre, geçtiğimiz Kasım ayı ortalarında F.K. adlı bir iş adamının Bahçelievler'deki tekstil atölyesinin seyir halindeki bir otomobilden açılan ateşle kurşunlanması olayının faillerinin de Sarallar suç örgütü ile bağlantılı kişiler olduğunu belirleyen polis, F.K.'den 3 milyon lira haraç isteyen çete üyelerinin, istedikleri parayı alamayınca gözdağı vermek amacıyla iş yerini kurşunladıklarını tespit etti. Soruşturma dosyasında da yer alan güvenlik kamera görüntülerinden aracın marka modeli ve dikiz aynası ile telefon dinlemelerinden şüphelilerin izini süren emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren faillerin aynı suç örgütüne mensup kişiler ile bağlantılarını tespit etti. Görüntülere göre, şüpheliler olaydan kısa bir süre önce yolda plakalarını söktükleri otomobille iş yerinin önüne gelip, aracın arka camından ateş ederek kaçtıkları görülüyor.



Otogarda yazıhaneye duvar örülmesi olayında çetenin adını kullanmışlar

Son olarak geçtiğimiz Haziran ayında Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda faaliyet gösteren bir seyahat firmasının yazıhanesini geceyarısı basan bazı kişiler, kendilerini 'mal sahibi' gibi tanıtarak Balkan ülkelerine hizmet veren bir turizm firmasının otogardaki 4 peronundan ikisini illegal şekilde boşaltıp blok arasına duvar örmüştü. Balkan ülkelerine yolcu getirip götüren söz konusu seyahat firmasının yetkilisi İvelina Marinova Angelova'nın suç duyurusu ile patlak veren olayın arkasında, yine 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda irtibat bürosu ve otobüs peronu bulunan bir seyahat firmasının sahibi A.U.U. olduğu, bu kişinin de 'Sarallar' adlı organize suç örgütünün adını kullanarak çalışanlarına söz konusu duvarın örülmesi talimatını verdiği ileri sürüldü.



Soruşturmaya neden olan çok sayıda olay da aydınlığa kavuşurken, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım Çarşamba günü İstanbul merkezli 3 kentteki operasyonlarda, söz konusu silahlı suç örgütünün lideri Burhanettin Saral ve 23 adamı yakalanmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 24 şüpheli, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Son yıllarda hasım çetelerle girdikleri karşılıklı hakimiyet çatışmaları nedeniyle çok sayıda polis baskınlarına uğramış olmasına rağmen, Sarallar adlı organize suç örgütü, dağınık düzendeki yapısıyla hala etkinliğini sürdürüyor.