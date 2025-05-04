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Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 4.05.2025 20:51:42

Osmanbey kırsal Mahallesi’nde piknik yaparken sulama kanalına düşen 13 yaşındaki İbrahim Halil Kılıç ve 12 yaşındaki Rüveyda Demir, akıntıya kapılarak boğuldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmanbey kırsal Mahallesi'nde , aileleriyle birlikte piknik yapan İbrahim Halil Kılıç (13) ve Rüveyda Demir (12) , sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı .

Çevredeki vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarılan çocuklar , Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü . Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybettiler .

Ölüm haberini alan çocukların yakınları hastanede gerginlik çıkarırken , duruma polis ekipleri müdahale etti .

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sulama kanalları, baraj gölleri ve göletlerin yüzmek veya oynamak için uygun olmadığını ve valilik kararıyla yasaklandığını belirtti. Vatandaşlara çocuklarını bu bölgelerden uzak tutmaları konusunda uyarıda bulundu .

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