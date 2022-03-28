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Şanlıurfa’da kız çocuğuna taciz iddiası! Polis linç girişimini engelledi

Şanlıurfa’da kız çocuğuna taciz iddiası! Polis linç girişimini engelledi
28.03.2022 23:16

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Şanlıurfa’da yıkım için gittiği inşaatta, 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen M.A., çocuğun ailesi ve mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Şüpheli, sığındığı iş yerinden polis ekiplerince kurtarılarak gözaltına alındı. İşte olay yerinden görüntüler…

Yaşam Videoları

Olay, öğle saatlerinde Osmanlı Mahallesi'nde 2 katlı bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, yıkım için inşaat alanına gelen M.A., sokakta oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu molozlar içindeki alana götürdü.

Burada kız çocuğunun bağırmaya başlaması üzerine yakında bulunan annesi durumu fark ederek inşaata girdi. Tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, küçük çocuğun annesini fark edince kaçtı.

Kaçan şüphelinin peşine düşen kız çocuğunun annesi, çevredekilerden yardım istedi. Yaklaşık 500 metre koşan M.A., vatandaşlar tarafından yakalanarak sokak ortasında darbedildi. Güçlükle toplanan kalabalığın elinden kaçarak, bir iş yerine sığınan şüpheli için polise haber verildi.

ZIRHLI ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ

Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen M.A., sığındığı iş yerinde polis eşliğinde güçlükle çıkartılarak zırhlı araca bindirildi. Tacizcinin götürülüşü sırasında toplanan kalabalık polisin elindeki taciz şüphelisine vurmaya devam etti. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı. Yaşanan olayın ardından kız çocuğu ve ailesi ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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