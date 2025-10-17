PODCAST CANLI YAYIN
Şanlıurfa'da bozuk et skandalı: Bir ton et ele geçirildi!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ŞUTİM’deki et depolarına düzenledikleri baskında, lokantalarda kullanılmak üzere hazırlanmış yaklaşık 1 ton kokmuş ve bozuk eti ele geçirdi. Sağlıksız etler imha edilirken depolar mühürlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleriyle ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Polis desteğiyle yapılan denetimde, ŞUTİM Perakendeciler Sitesi'ndeki et depoları tek tek incelendi.

1 ton bozuk et ele geçirildi

Kontrollerde, hijyenik olmayan koşullarda saklanan, kokmuş ve bozulmuş etler tespit edildi. Uzmanlar, yaklaşık 1 ton etin insan sağlığına kesinlikle uygun olmadığını belirledi. Etlerin, özellikle lokanta ve toplu yemek işletmelerinde kullanılmak üzere hazırlandığı ortaya çıktı.

Etler imha edildi, depolar mühürlendi

Zabıta ve gıda kontrol ekipleri tarafından ele geçirilen bozuk etler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çöp Merkezi'ne götürülerek usulüne uygun şekilde imha edildi. Denetim sonunda sağlıksız etlerin bulunduğu depolar mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Sorumlulara cezai işlem

Halk sağlığını hiçe sayan depo sahipleri hakkında idari ve cezai işlemler başlatıldı. Belediye ekipleri, kent genelinde benzer denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu.

